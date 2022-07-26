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Страна неисправимых оптимистов. Откуда у людей оптимистические ожидания?

Страна неисправимых оптимистов. Откуда у людей оптимистические ожидания?

Счастье — одно из самых сложных и неразъяснённых понятий человеческого бытия. Почему люди, живущие в скромном достатке, часто считают себя счастливыми, а обладатели миллионных состояний и роскошных дворцов жалуются на жизнь? Вячеслав Костиков, руководитель центра стратегического планирования «АиФ»: Почему обитатели бедных, экономически отсталых государств мира в социологических обзорах часто фигурируют в рубрике счастливых, а, например, жители богатых северных стран Европы с высоким уровнем социальной защиты, считают, что судьба обносит их счастьем? Продолжить чтение "Страна неисправимых оптимистов.

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