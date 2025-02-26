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Нелегкая добыча: Дамаск вновь стал получать нефть с северо-востока Сирии

Нелегкая добыча: Дамаск вновь стал получать нефть с северо-востока Сирии

Новые власти в Дамаске стали получать нефть от сирийских курдов. Это важный шаг, учитывая, что контроль над месторождениями в северо-восточных районах САР всегда был козырем в руках курдских командиров и их союзников вроде США.

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