Нелегкая добыча: Дамаск вновь стал получать нефть с северо-востока Сирии

Новые власти в Дамаске стали получать нефть от сирийских курдов. Это важный шаг, учитывая, что контроль над месторождениями в северо-восточных районах САР всегда был козырем в руках курдских командиров и их союзников вроде США.
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