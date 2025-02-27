Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета AZAL

Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, двое из пяти выживших членов экипажа самолета AZAL, рухнувшего при выполнении рейса Баку — Грозный, будут удостоены наград «За заслуги перед Чеченской Республикой».
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