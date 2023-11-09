Конфуций Даню похвалил бы

Хорошая новость из Владивостока: выпускник школы № 28, воспитанник Института Конфуция Дальневосточного федерального университета Даниил Пышный стал первым россиянином, победившим во Всемирном конкурсе для школьников «Китайский язык — это мост».
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