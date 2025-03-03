В Армавире построят завод по прессованию профилей для поездов ВСМ

Завод, на котором будут проводить прессование алюминиевых профилей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планирует построить в Армавире «Армавирской металлургической компании» (АМК), заявил гендиректор предприятия Александр Симаков 3 марта РИА Новости.
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