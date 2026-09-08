Почему разговоры об экономике, международных визитах, культуре и военной политике оказываются звеньями одной большой геополитической картины? В статье «Россия между Сциллой и Харибдой.
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