Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Россия между Сциллой и Харибдой

Россия между Сциллой и Харибдой

Почему разговоры об экономике, международных визитах, культуре и военной политике оказываются звеньями одной большой геополитической картины? В статье «Россия между Сциллой и Харибдой.

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