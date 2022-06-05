Челябинскую телебашню подсветят в поддержку амурских тигров

Акция, посвященная охране природы, пройдет в нескольких городах России. Фраза «Амурских тигров стало больше» появится сегодня, 5 июня, на Останкинской телебашне в Москве.
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