ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Заступаться за своих опасно. В этом убедился мужчина из Иванова, защитивший знакомую от изнасилования мигрантом.
ДИАСПОРА ПОРЕШАЛА — ЗАЩИТНИК СЕЛ В ТЮРЬМУ: ЖЕНА ИЗВЕСТНОГО "САМООБОРОНЩИКА" ПРИЗВАЛА ПУТИНА ВСТУПИТЬСЯ ЗА РУССКИХ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Наивные мечты. С кем объединяться? Вы лично с Ингершлюхой, Геемче, помойловым, машкой дмитренко захотите объединиться? И на какой почве? Я никогда даже руку не протяну антисоветской падали.И таких, как я, миллионы.
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8 час.
Аудрюс
А у вас с разбором и пониманием написанного видать проблемы? Мне что ваш Колокольцев, что Набибулина... Меня интересует наша безопасность и наша жизнь! А Колокольцевы и Голековы приходят и уходят... Уж извините, но без них...Уйдут эти придут Ивановы, Сидоров...! А кто из них лучше это вопрос диалектический!
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6 час.
Георгий Корнев
Для формирования коллегии присяжных из 700 фамилий были отобраны 16 кандидатов, 10 из которых в последние два года дважды участвовали в рассмотрении других дел у одного и того же судьи. Все они скрыли эту информацию. ....Кто кроме прокурора мог такое сделать? Если дело с участием 10 знакомых присяжных и у одного и того же судьи, а судят у нас по месту жительства, то и прокуратура одна и таже. Прокурор владеет всей информацией, но придерживает. Если результат в его пользу молчёк. Проиграл дело, вытащил из рукава козырь, что жюри присяжных не правомочно и начинай всё сначала пока не получишь результат. Из того же арсенала козырь, что не все документы были переведены на азербайджанский язык. Ответчик русский жюри русское, судья владеет русским, а документы не переведены. Ну как это могло на вердикт повлиять? Но зацепочка. А то, что присяжные скрыли важную информацию Которая могла повлиять на вердикт, это ли не совершение преступления против правосудия? В математике есть раздел теория вероятностей. То что кто то из 700 человек может попасть в присяжные, вероятность равна 1/ 700 но она одинакова для всех. Или 0,0014286 И так перемножить 10 раз. Представляете число Ноль, запятая, четырнадцать нулей . а потом значащие цифры. Миллиард выиграть в лотерею проще ( сколько их там уже разыграли).
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2 час.
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