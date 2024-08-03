ДИАСПОРА ПОРЕШАЛА — ЗАЩИТНИК СЕЛ В ТЮРЬМУ: ЖЕНА ИЗВЕСТНОГО "САМООБОРОНЩИКА" ПРИЗВАЛА ПУТИНА ВСТУПИТЬСЯ ЗА РУССКИХ

Георгий Корнев

Для формирования коллегии присяжных из 700 фамилий были отобраны 16 кандидатов, 10 из которых в последние два года дважды участвовали в рассмотрении других дел у одного и того же судьи. Все они скрыли эту информацию. ....Кто кроме прокурора мог такое сделать? Если дело с участием 10 знакомых присяжных и у одного и того же судьи, а судят у нас по месту жительства, то и прокуратура одна и таже. Прокурор владеет всей информацией, но придерживает. Если результат в его пользу молчёк. Проиграл дело, вытащил из рукава козырь, что жюри присяжных не правомочно и начинай всё сначала пока не получишь результат. Из того же арсенала козырь, что не все документы были переведены на азербайджанский язык. Ответчик русский жюри русское, судья владеет русским, а документы не переведены. Ну как это могло на вердикт повлиять? Но зацепочка. А то, что присяжные скрыли важную информацию Которая могла повлиять на вердикт, это ли не совершение преступления против правосудия? В математике есть раздел теория вероятностей. То что кто то из 700 человек может попасть в присяжные, вероятность равна 1/ 700 но она одинакова для всех. Или 0,0014286 И так перемножить 10 раз. Представляете число Ноль, запятая, четырнадцать нулей . а потом значащие цифры. Миллиард выиграть в лотерею проще ( сколько их там уже разыграли).