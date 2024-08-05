Завершение весенней сессии Госдумы

5 августа Госдума завершит весеннюю сессию, после чего депутаты уйдут в отпуск до сентября. Две первые недели сентября они будут работать в регионах, так как 8 сентября пройдут выборы разного уровня, и парламентариям будет важно поддерживать кандидатов от своих политических партий.