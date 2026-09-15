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Регионы России

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Майкл Джей Фокс открылся о диагнозе и благодарит поклонников за поддержку

Майкл Джей Фокс открылся о диагнозе и благодарит поклонников за поддержку

Известный актер Майкл Джей Фокс, наиболее знаменитый ролями в трилогии «Назад в будущее», впервые подробно рассказал о начале своей болезни — болезни Паркинсона, диагноз которой он долго скрывал из опасения негативного влияния на карьеру в Голливуде.

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