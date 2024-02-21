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Издевавшейся над своими детьми блогеру из США дали 60 лет тюрьмы

Издевавшейся над своими детьми блогеру из США дали 60 лет тюрьмы

соцсети В Соединенных Штатах суд вынес приговор по делу известного блогера и матери шестерых детей Руби Франке.

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Комментарии
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Константин Самарин
А в Росси, в  Кушве суд вынес приговор 32-летней жительнице Верхней Туры, которая полтора года истязала свою дочь.Суд признал женщину виновной сразу по двум статьям: ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней»). Девочке на тот момент было всего восемь лет.               ЕЙ НАЗНАЧИЛИ СРОК В ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА.
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