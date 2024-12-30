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Добрый Мир

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«Когда американка меня поздравила, потерял дар речи». Мирон Лифинцев - о триумфе на ЧМ-2024, Овечкине и Новом годе

«Когда американка меня поздравила, потерял дар речи». Мирон Лифинцев - о триумфе на ЧМ-2024, Овечкине и Новом годе

19,9 тыс прочтений 2 дня назад Оглавление О нагрянувшей после Будапешта славе О пяти победах на чемпионате мира - двух индивидуальных и трех в эстафетах О Кирилле Пригоде, который завоевал в Будапеште три золота и три серебра 18-летний российский пловец Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых медалей на недавнем чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, подвел итоги уходящего года в интервью нескольким изданиям.

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