Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Москве жители Патриаршьих выкинули в мусорку банку черной икры, стоимостью 40 000₽, обнаружило издание «Москва Life».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Москве жители Патриаршьих выкинули в мусорку банку черной икры, стоимостью 40 000₽, обнаружило издание «Москва Life».
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