Corriere Della Sera: в Европе ученые призвали начать переговоры по Украине

Одиннадцать европейских ученых и политиков опубликовали в итальянской газете Corriere Della Sera открытое письмо с призывом начать переговоры по Украине, указав, что Европа ответственна за то, чтобы помочь остановить военные действия и создать условия для справедливого разрешения украинского конфликта.