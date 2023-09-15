Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского «Миротворца» за «пособничество России»

Также политик обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины»Лидер Корейской Народно-Демократической Республики и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».