Daily Storm

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Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского «Миротворца» за «пособничество России»

Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского «Миротворца» за «пособничество России»

Также политик обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины»Лидер Корейской Народно-Демократической Республики  и генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

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