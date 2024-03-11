Зеленский назвал слова Папы Римского о переговорах виртуальным посредничеством

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал недавнее заявление Папыр Римского Франциска о том, что в конфликте на Украине проигрывающей стороне — Киеву — надо найти в себе смелость и поднять белый флаг.
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