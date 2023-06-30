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Расселл Уэстбрук не будет торопиться с принятием решения на рынке свободных агентов

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук вряд ли станет одним из первых игроков на рынке свободных агентов НБА, которые определятся с местом продолжения карьеры.

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