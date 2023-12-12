После Киева наказание принял Очаков: Взрывы гремят в Николаевской области

Ранним утром 12 декабря взрывы гремят в Харьковской и Николаевской областях.По данным украинских ресурсов, в эти минуты, предварительно, ракетные удары нанесены по объектам противника в Харьковской области, и в Очакове Николаевской области.
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