Тревожные новости из Великобритании: король в больнице из-за осложнений после лечения рака простаты Король Карл III был госпитализирован в стационар после побочных эффектов продолжающегося лечения рака.
Король Карл III доставлен в больницу
Комментарии
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АР
Анна Романова
Избавьте нас от новостей этой семейки. Новость о раке Кати появилась одновременно с новостями о трагедии в Крокус холле, чтобы перебить информационную повестку. Никто из этой вырождающейся никчёмной семейки не высказал ни слова сочувствия пострадавшим в Красногорске.самые первые наши враги, пусть живут тихо в своих поганых замках.
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