Король Карл III доставлен в больницу

АР

Анна Романова

Избавьте нас от новостей этой семейки. Новость о раке Кати появилась одновременно с новостями о трагедии в Крокус холле, чтобы перебить информационную повестку. Никто из этой вырождающейся никчёмной семейки не высказал ни слова сочувствия пострадавшим в Красногорске.самые первые наши враги, пусть живут тихо в своих поганых замках.