СМИ: Минпромторг оценит возможность выпуска в РФ деталей для иностранных лайнеров

Как пишут «Известия», заместитель министр торговли Олег Бочаров направил письмо замглаве Минтранса Игорю Чалику с просьбой о том, чтобы авиаперевозчики и сервисные компании предоставили данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей.