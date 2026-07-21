Хегсет сделал неутешительные выводы из-за помощи Байдена Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что администрация Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских запасов, которые впоследствии не удалось своевременно восполнить.
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