Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Хегсет сделал неутешительные выводы из-за помощи Байдена Украине

Хегсет сделал неутешительные выводы из-за помощи Байдена Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что администрация Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских запасов, которые впоследствии не удалось своевременно восполнить.

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