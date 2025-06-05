Молдавское искусство в Брюсселе: «Голоса Молдовы» на международной арене

В Брюсселе открылась художественная выставка «Голоса Молдовы: искусство в неспокойные времена», организованная Европейской службой внешнеполитической деятельности — впервые с участием художниц из Республики Молдова.
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