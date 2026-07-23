Названы причины перехода российского фондового рынка к росту

Переход российского фондового рынка, выросшего за последние три дня максимальными за год темпами, к росту во многом определялся повышением котировок нефтегазовых компаний-«тяжеловесов», занимающих в индексе Мосбиржи значительную долю и выросших с начала недели на 8-13 процентов.