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Названы причины перехода российского фондового рынка к росту

Названы причины перехода российского фондового рынка к росту

Переход российского фондового рынка, выросшего за последние три дня максимальными за год темпами, к росту во многом определялся повышением котировок нефтегазовых компаний-«тяжеловесов», занимающих в индексе Мосбиржи значительную долю и выросших с начала недели на 8-13 процентов.

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