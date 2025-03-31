В Москве мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов, на стриме рассказал, как ненавидит русских.

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи и фото Как стало известно, проживающий в Москве и Московской области мигрант из Азербайджана Мансырханов Джамшид Чингиз оглы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил принять участие в стриме и рассказать, что у него наболело на душе.