Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Москве мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов, на стриме рассказал, как ненавидит русских.

В Москве мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов, на стриме рассказал, как ненавидит русских.

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи и фото Как стало известно, проживающий в Москве и Московской области мигрант из Азербайджана Мансырханов Джамшид Чингиз оглы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил принять участие в стриме и рассказать, что у него наболело на душе.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Найти и уничтожить всех подобных тварей!
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2 час.
Александр Нефеденков
Лишить гражданства, депортировать из РФ, пусть в своём ауле ненавидит русских
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2 час.
Тамара Елисеева
Таких тварей у нас много. Гнать метлой сраной до самого порога кишлака
Ответить
2 час.
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