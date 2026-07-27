Никаких уловок: в России планируют ужесточить правила сдачи экзамена на водительские права

Правила проведения экзамена на получение водительских прав в России намерены ужесточить. Так, кандидата будут удалять с тестирования, если заметят шпаргалки, фото- и видеокамеры, гаджеты и другие вспомогательные устройства.
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