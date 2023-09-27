Сотрудники новгородского следкома проводят проверку информации Народного фронта

В Новгородской области организована доследственная проверка по информации из социальной сети. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Садриева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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