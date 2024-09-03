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Пермский ХК «Молот» одержал победу над «Нефтяником»

Пермский ХК «Молот» одержал победу над «Нефтяником»

Матч завершился со счетом 3:2.Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу над командой «Нефтяник» из Альметьевска в матче Кубка Открытия 15-го сезона OLIMPBET Чемпионата России Высшей хоккейной лиги.

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