Сегодня в Симферополе открылся Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Крым. Это уникальная площадка, которая станет ключевым звеном в системе профессионального образования и развития кадрового потенциала полуострова.
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