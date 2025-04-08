"Дорогостоящее строение". Эксперт рассказала, почему в Барнауле невозможно построить метро

Можно столкнуться со многими проблемами под землей Построить метрополитен в Барнауле даже при наличии финансирования будет невозможно из-за огромного количества скрытых грунтовых вод на участке земли, на котором расположен город.
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