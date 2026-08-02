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В Словакии ограничили прохождение судов через шлюзы на Дунае

В Словакии ограничили прохождение судов через шлюзы на Дунае

В Словакии ограничили прохождение судов через шлюзы на обмелевшем Дунае. «Прохождение судов через речные шлюзы на Дунае ограничено из-за резкого падения уровня воды», — рассказали ТАСС в секретариате государственного Словацкого предприятия водного хозяйства.

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