Президент США Дональд Трамп назвал безобразием удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам, наносимые вопреки призывам воздержаться от таких атак.
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