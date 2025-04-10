15 очков Рафиньи – лучший результат фэнтези-тура ЛЧ. У Райса из «Арсенала» – 13, Мендеш из «ПСЖ» набрал 11

Полузащитник «Барселоны» забил и отдал 2 ассиста в домашней игре с «Боруссией» Д (4:0). Всего за матч у него 15 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты, +1 за сухой матч).
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