Храм находится в микрорайоне Недостоево, он был освящен летом 2025 года. Это первый храм во имя блаженной Любови Рязанской - почитаемой у нас святой, которые многие зовут просто "Любушкой".
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