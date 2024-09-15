Откуда у диаспор в России большие деньги, а то, что это так - нет никаких сомнений, если учесть, как они оперативно нанимают адвокатов для совершивших преступления земляков, как бойко защищают мигрантов.
"Передаем Донёрбеку за проезд": блогер выяснил, откуда у диаспор могут быть "теневые" миллиарды
Комментарии
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Нина Комарова
Предлагаете ходить пешком, не покупать ничего? В моем районе нет ни одного заведения, где бы торговали русские. Даже в парикмахерской. Кругом они. Это должно быть решено сверху. В руководстве нашего ЖКХ нет ни одного русского. Мы их не выбираем. Их назначают. В подъезде вывесили их фотографии - атас. Даже эксплуатация лифтов - опять "незаменимый специалист", к тому же приписал своей рукой - пасожирский лифт.
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17 час.
Владимир Аверков
у нас в Астрахани в маршрутках вообще нет валидаторов и билетов.....только нал и переводы...местная администрация ухмыляется уже лет 20....причина ясна-бесконтрольные потоки денег,часть из которых попадает в карманы чиновников...
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16 час.
МП
Михаил Пантюхин
Понятно, что МВД и их же подразделение ФМС виновны в этой чёрной "бухгалтерии", а у ФНС РФ вопросов к этим торговцам на рынках, в маршрутках и т д РАЗВЕ НЕТ!??? ГОДАМИ, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ФНС РФ не может навести порядок!!!???? Не смешите меня!!! Коррупция, "мать" её!!!!
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14 час.
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