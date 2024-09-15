"Передаем Донёрбеку за проезд": блогер выяснил, откуда у диаспор могут быть "теневые" миллиарды

Нина Комарова Предлагаете ходить пешком, не покупать ничего? В моем районе нет ни одного заведения, где бы торговали русские. Даже в парикмахерской. Кругом они. Это должно быть решено сверху. В руководстве нашего ЖКХ нет ни одного русского. Мы их не выбираем. Их назначают. В подъезде вывесили их фотографии - атас. Даже эксплуатация лифтов - опять "незаменимый специалист", к тому же приписал своей рукой - пасожирский лифт.

Владимир Аверков у нас в Астрахани в маршрутках вообще нет валидаторов и билетов.....только нал и переводы...местная администрация ухмыляется уже лет 20....причина ясна-бесконтрольные потоки денег,часть из которых попадает в карманы чиновников...