В Калужской области грозы и ливни сделают передышку

Тропические ливни и грозы, заливающие Калужскую область, возьмут небольшую передышку. По данным центра погоды "Фобос", сегодня, 28 июля, в регионе ожидается переменная облачность, дождь, возможна гроза, днем около +19 градусов , ночью +14 градусов .