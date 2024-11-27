Война на Украине фактически закончилась, а Евросоюз продолжает накачивать эту страну оружием. Об этом с трибуны Европарламента заявил немецкий депутат Петр Быстрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии