Михаил Дегтярев: «Национальные виды спорта укрепляют связи между народами и пропагандируют здоровый образ жизни»

Министр спорта РФ открыл в Петербурге Международный форум этноспорта В Северной столице стартовал седьмой Международный форум этноспорта, который объединил в этом году представителей 39 стран — членов Всемирной конфедерации этноспорта.
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