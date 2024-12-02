В октябре полная стоимость потребительских кредитов в России уменьшилась на 6%

Кроме того, уровень одобрения кредитов в октябре снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.В октябре 2024 года полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в России уменьшилась на 6% по сравнению с сентябрем, что стало первым снижением за последние полгода.