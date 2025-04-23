Поставщика газа в Молдавии хотят заменить, но сотрудничество с Moldovagaz продолжится Татьяна АрестоваВ Молдавии продолжается процесс реформирования газового сектора, связанный с исполнением требований Третьего энергетического пакета ЕС.
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