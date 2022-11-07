Военное обозрение

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Самолёт-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США получил повреждение при попытке дозаправить истребитель F-15

Самолёт-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США получил повреждение при попытке дозаправить истребитель F-15

Фото иллюстрационное Очередной инцидент в ВВС США произошел с самолетом-заправщиком KC-46 Pegasus. Самолет получил повреждения при попытке заправить в воздухе истребитель F-15.

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