Астраханский ватерпольный вратарь вызван в национальную сборную России

Артем Полищук 2006 года рождения находится в сербском городе Белград. Воспитанник астраханской ватерпольной школы имени Гладилина и вратарь молодой команды Суперлиги «СШОР Астраханской области» Артем Полищук был вызван на учебно-тренировочные сборы в состав юниорской сборной России (до 20 лет).