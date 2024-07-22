Власти региона займутся созданием доступной среды для лиц с ограниченными возможностями

В 2025-2027 годах на это планируется потратить 16,2 миллиона рублей 1 января 2025 года в Смоленске начнется реализация муниципальной программы “Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями».
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