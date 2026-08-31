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Царьград

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Русяев предсказал цену нефти Brent на неделю: $87-$91 за баррель

Русяев предсказал цену нефти Brent на неделю: $87-$91 за баррель

Бизнес-консультант Илья Русяев спрогнозировал стоимость нефти Brent на следующую неделю в диапазоне $87-$91 за баррель, отметив влияние геополитической ситуации вокруг Ормузского пролива.

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