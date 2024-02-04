Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

ЮВ

Юрий Во

Все по Крылову : "кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку". Володин - истинно преданный Путину чиновник. За это надо наградить. А то, что он стал за годы своего депутатства самым крупным землевладельцем Подмосковья - это так.... мелочи. Ну "как не порадеть родному человечку". То одно, то другое, то медальку... Лояльность и преданность надо подпитывать.