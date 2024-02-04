Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени

Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина наградили орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Все по Крылову :  &quot;кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку&quot;.  Володин - истинно преданный Путину чиновник. За это надо наградить. А то, что он стал за годы своего депутатства самым крупным землевладельцем Подмосковья - это так.... мелочи. Ну &quot;как не порадеть родному человечку&quot;.  То одно, то другое, то медальку... Лояльность и преданность надо подпитывать.
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