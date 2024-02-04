Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина наградили орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.
Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед отечеством» I степени
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Все по Крылову : "кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку". Володин - истинно преданный Путину чиновник. За это надо наградить. А то, что он стал за годы своего депутатства самым крупным землевладельцем Подмосковья - это так.... мелочи. Ну "как не порадеть родному человечку". То одно, то другое, то медальку... Лояльность и преданность надо подпитывать.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии