Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о формировании сводных отрядов противника под Бахмутом

Сражения на подступах к стратегическому населенному пункту продолжаются. Из-за боевых потерь под Бахмутом (бывший Артемовск) украинское военное командование объединило спецназ и националистов в сводные отряды, сообщили добровольцы из ЧВК «Вагнер».