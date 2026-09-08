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Гросси: Сирия пыталась создать собственное ядерное оружие

Гросси: Сирия пыталась создать собственное ядерное оружие

Сирия намеревалась обзавестись собственным ядерным оружием, утверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По крайней мере, Дамаск строил реактор для производства соответствующих материалов.

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