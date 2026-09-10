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Мозг на техосмотре: что показал нейрочекап после 15 лет переработок

Мозг на техосмотре: что показал нейрочекап после 15 лет переработок

Мигрени, рассеянное внимание и пробуждение с ощущением усталости — многие давно перестали считать это тревожным сигналом.

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