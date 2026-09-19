БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прижали к стенке: что заставило Зеленского пойти против Европы?

Прижали к стенке: что заставило Зеленского пойти против Европы?

Итак, жребий брошен, Рубикон перейден… Зеленский, будучи загнанным в угол все-таки решился на контратаку против курируемых и направляемых европейскими «партнерами» киевского режима «антикоррупционных органов».

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