Прибалтийские беспилотники атаковали место дислокации 76й дивизии ВДВ РФ в городе Пскове

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Sergey Ivanov

Как бы сейчас пригодился Пригожин со своей армией! Но нет уже ни Пригожина, ни его бойцов. Кто виноват в этом? Бездарные генералы, которые почувствовали в Пригожине конкурента? Украинская разведка? НАТО? Конкуренты по африканским делам? Об этом мы никогда уже не узнаем. Россия подверглась атаке со стороны члена НАТО. Молча проглотим и на этот раз? Выразим Глубокую Озабоченность, прочертим очередную Красную Линию.... А если все- таки вспомнить о собственной гордости? Пятый пункт Устава НАТО обязывает все страны- члены НАТО защитить страну, которая подверглась агрессии. Но обратно, эта же статья дает нам право нанести удар возмездия по ЛЮБОЙ стране НАТО, независимо от того, с территории какой страны Россия подверглась агрессии! Американцы! Отсидеться за океаном, как в прошлые войны, уже не получится! Была бы политическая воля....