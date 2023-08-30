Прибалтийские беспилотники атаковали место дислокации 76й дивизии ВДВ РФ в городе Пскове Юлия СоколоваВ ночь на сегодняшний день территория России стала мишенью неожиданной агрессии: военный аэродром в Пскове, на котором дислоцируется 76-я дивизия ВДВ РФ, подвергся атаке из воздуха.
Прибалтийские беспилотники атаковали место дислокации 76й дивизии ВДВ РФ в городе Пскове
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Иванов
Шойгу, ау!
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11 час.
SI
Sergey Ivanov
Как бы сейчас пригодился Пригожин со своей армией! Но нет уже ни Пригожина, ни его бойцов. Кто виноват в этом? Бездарные генералы, которые почувствовали в Пригожине конкурента? Украинская разведка? НАТО? Конкуренты по африканским делам? Об этом мы никогда уже не узнаем. Россия подверглась атаке со стороны члена НАТО. Молча проглотим и на этот раз? Выразим Глубокую Озабоченность, прочертим очередную Красную Линию.... А если все- таки вспомнить о собственной гордости? Пятый пункт Устава НАТО обязывает все страны- члены НАТО защитить страну, которая подверглась агрессии. Но обратно, эта же статья дает нам право нанести удар возмездия по ЛЮБОЙ стране НАТО, независимо от того, с территории какой страны Россия подверглась агрессии! Американцы! Отсидеться за океаном, как в прошлые войны, уже не получится! Была бы политическая воля....
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2 час.
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