Для служебного пользования: в Бронницах испытывают трофейную технику «Козак-2» на испытаниях в Бронницах.
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Для служебного пользования: в Бронницах испытывают трофейную технику «Козак-2» на испытаниях в Бронницах.
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